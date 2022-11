Il faut être vraiment naïf que de croire, que les peuples d’Afrique peuvent s’attendre à une coopération mutuellement avantageuse avec le peuple français, tant que sa classe dirigeante reste au service des multinationales du pétrole, du gaz, et du complexe militaro-industriel de son pays, qui lui dictent sa politique néo-coloniale en Afrique !

En effet, les piliers de cette politique néo-coloniale reposent principalement, d’une part, sur le contrôle du pétrole et du gaz, dans ses ex-colonies, par ses multinationales, et d’autre part, sur l’accès privilégié de son complexe militaro industriel, à l’uranium du Niger, uranium.

Il faut avoir en mémoire que la France ne peut pas se passer de l’uranium, qui a fait d’elle une puissance nucléaire, et lui fournit plus de 80% de son «électricité, qui est le socle, de son industrialisation. C’est ainsi que tout partenariat » «gagnant- gagnant », qui suppose le respect de la souveraineté du partenaire, fragilise ces deux piliers !

C’est pour cette raison, que, tout chef d’Etat des ex-colonies, soupçonné de velléité d’aspirer à un « partenariat « gagnant – gagnant», est, soit, éliminé du pouvoir par des acteurs manipulés, au sein de l’armée du pays, en faveur d’un autre plus accommodant, militaire ou civil, soit, tué purement et simplement !

L’histoire des premières décennies de nos Indépendances, regorge de martyrs qui ont voulu faire triompher un « partenariat gagnant- gagnant » avec la France ! Malheureusement, la pérennité de la domination néo-coloniale de la France, est attribuée exclusivement à nos Chefs d’Etat, accusés d’être des « larbins » « vis-à-vis des autorités françaises, et – ou, d’être être » des corrompus » !

Cette perception qui absout les autorités de l’Etat français, est le résultat, de la survivance dans, la conscience de notre petite bourgeoisie intellectuelle, de la mission historique civilisatrice de la France dans nos pays

Aujourd’hui, cette mission civilisatrice s’est muée en « mission modernisatrice » de défense de la Démocratie, des libertés publiques, et individuelles, pour taxer de « rétrogrades, « , voir, de « conservateurs », tous ceux qui constituent des obstacles à cette domination néo-coloniale, pour les combattre

C’est ainsi, qu’aujourd’hui, les militaires qui servaient d’instruments pour dégager les chefs d’Etat récalcitrants, ou velléitaires, sont remplacés par des « activistes petits bourgeois civils, dénommés « activistes pro-démocratie », voire « droit de l’hommistes », avec le soutien d’organismes non gouvernementaux étrangers, à la solde des grandes puissances occidentales, de leurs fondations et autres lobbyistes ! Malheureusement, ils bénéficient, souvent de « statut d’observateur », auprès des Nations unies ; ce qui leur donne une image » d’honorabilité », et de « crédibilité!

Ce sont ces activistes, recouverts du manteau de « patriotes », qui préparent le terrain, dans la rue, à des puissances occidentales néo-coloniales, comme la France, pour intervenir militairement dans le pays, dont le Président fait signe de velléité de résistance à la domination néo-coloniale, pour un « partenariat gagnant -gagnant » ! La Libye, sous Kadafi, en est un exemple historique récent, en Afrique subsaharienne, comme l’est , aujourd’hui, la Syrie, qui n’a pu résister que grâce à l’appui militaire de la Russie, et économique de la Chine !

C’est aussi cette tragédie que vivent les peuples maliens et burkinabé, où des militaires non instrumentalisés par la France, ont réussi à débarquer les civils et autres militaires propulsés au pouvoir par celle-ci ! Ces nouveaux pouvoirs savent, en âme et consciences, qu’il n’est pas possible d’avoir un « partenariat gagnant-gagnant » avec la France, et ne peuvent lui résister qu’avec une coopération avec la Russie et la Chine,: ce qui met les états Unis dans tous leurs état d’âme !

En Afrique, dans les pays, où les « activistes pro-démocratie» échappent au contrôle des ONG des puissances occidentales, leurs luttes pour rompre les liens de domination néo-coloniale de leurs pays, sont souvent dévoyées, par des personnalités plus accommodantes avec les puissances occidentales, qui ont réussi à s’incruster dans leurs rangs !

Une telle évolution de leurs luttes, n’a été possible, que par leur aveuglement, sur la responsabilité première, des autorités des puissances occidentales, notamment françaises, dans ses ex-colonies !

Il est étonnant, qu’un Communiste africain, dans des positions stratégiques, au sein du département étranger, du Parti communiste français, puisse perdre de vue, le rôle clef, que joue la classe dirigeante de l’Etat français, à travers ses guerres impérialistes, et ses immixtions dans la vie politique de nos pays, en instrumentalisant des « activistes « pro-démocratie », et, ou « droit- de – l’hommiste », pour maintenir sa domination dans nos pays.

la Gauche Africaine continuera, toujours à rêver d’un « partenariat gagnant-gagnant »entre la France et ses ex-colonies, tant qu’elle ne parviendras pas, à convaincre, leurs camarades communistes français, à prendre en compte, la nature de classe des relations France – Afrique, que développent les autorités de l’Etat français.

ces Communistes français devraient comprendre, comme cela fut le cas lors des luttes de nos peuples contre le colonialisme français, que cette classe dirigeante au pouvoir dans leur pays, est en service, pour la défense, des intérêts des multinationales du pétrole et du gaz, et ceux du complexe militaro industriel français, en Afrique, mais, nullement, pour une prétendue mission modernisatrice, de défense de la Démocratie, des libertés publiques, et individuelles, dont celles, des LGBT !

Ce n’est pas pour rien, que l’exportation des armes et des produits pétroliers soit les principaux piliers de l’économie, et des exportations françaises dans le monde, !

Il est temps pour les véritables patriotes en Afrique, et dans les grandes puissances occidentales, de savoir, que le principal ennemi de nos peuples, sont ces grandes puissances occidentales qui prétendent moderniser le monde !

Nos Chefs d’Etat ne sont que la cible de cette stratégie de perpétuation de ce néocolonialisme, et que les « activistes pro-démocratique » et « droit de l’hommistes » en sont les instruments, pour fragiliser nos Chefs d’Etat, et les pousser à se plier, au risque de leur vie !

Démystifiions leur propositions de coopération » gagnant- gagnant », pour s’ouvrir à d’autres partenaires, plus respectueux de notre souveraineté nationale et de nos valeurs culturelles.