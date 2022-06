Recouvrement des avoirs criminels : L’ONRAC veut « Jouer le rôle de tampon entre les autorités d’enquêtes et judiciaires »

« Jouer le rôle de tampon entre les autorités d’enquêtes et judiciaires » : telle est l’ambition de l’office national de recouvrement des avoirs criminels (ONRAC) qui a été l’hôte, il y a quelques jours, des régions Sud du Sénégal.

Ziguinchor a donc été la première étape de la tournée nationale de l’Office chargé du recouvrement des avoirs criminels. A la rencontre des autorités judiciaires des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, il s’est agi, d’une rencontre d’explications et d’échanges pour faire connaitre cet organe aux présidents et procureurs des tribunaux de ces régions de la partie Sud du pays.