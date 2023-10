Neymar et Messi ont fait feu, Thiago Silva crache dans le PSG

La révolution qui a eu lieu l’été dernier au PSG a fait beaucoup de dégâts. Et le premier acide passe en revue la pluie après la défaite de Newcastle. Thiago Silva a laissé libre cours aux départs forcés de Neymar et Messi et même de Verratti.

Lâché par le PSG suite à la finale de la Champions League perdue en 2020, Thiago Silva n’a jamais digéré. Il prend la meilleure revanche en s’imposant en C1 la saison suivante, sous le maillot de Chelsea. Toujours valeureux malgré ses 39 ans récemment célébrés, le Brésilien continue de suivre de près Paris SG. Il faut dire que la colonie sud-américaine a toujours été importante, alors que récemment, le champion de France a nettoyé à ce niveau. Ainsi, quittez les étoiles qui sont Sergio Ramos, Lionel Messi, Marco Verratti ou Neymar. Le projet Mbappé grandissait et annonçait la fin d’un PSG moribond en Ligue des Champions.

Newcastle a montré comment vaincre le PSG.

La claque en plein visage à Newcastle mercredi ne va pas vraiment dans cette direction. Manque de talent, manque d’envie, imprécision technique et brouhaha tactique, rien travaillé et le visage montré est très troublant. Il montre non seulement les limites des joueurs et de l’entraîneur, mais aussi le chemin à parcourir pour contrecarrer les plans d’une équipe très prévisible, surtout dans son rétablissement. Cette fois, on ne peut incriminer la vie nocturne de Neymar, un Lionel Messi qui se promène sur le terrain ou les cigarettes de Marco Verratti. C’est ce que voulait dire Thiago Silva, qui a mis sa position au clair en «aimant» un court message sur Instagram.

La présente publication traite d’un certain nombre de thèmes cruciaux qui ont fait l’objet de discussions au cours de l’été. Tous dit dans des remarques assez grossières, mais qui montrent clairement la nervosité sur ce sujet sensible pour avoir séparé des grands joueurs. « Il faut manger de la merde pour se débarrasser de ce trio. Il faut être abruti ou vendu! Et le pire, c’est que ces merdes font écho par ici! (…) Ces trois-là peuvent jouer jusqu’à 50 ans (…) Ne comparez pas un camion de pastèques à une putain de Lamborghini » a ouvert ce compte dont le contenu a été apprécié de Thiago Silva. Le message des acteurs précédents est clair, et il risque de ne pas faire plaisir à la direction, qui sait toutefois que les critiques vont pleuvoir si les performances de ce type reviennent à l’occasion de plusieurs rendez-vous européens.