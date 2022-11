Après le Port de Dakar et le Marché central aux poissons de Pikine, la Coalition des acteurs de la pêche du Sénégal (Caps) était hier au quai de pêche de Yoff. Sur place, les acteurs locaux de la pêche ont mis à profit cette rencontre pour revenir longuement sur les difficultés qu’ils vivent et les problèmes du secteur de manière générale. Les pêcheurs, les mareyeurs, les écailleuses, tous ont égrainé leurs problèmes.

«Les temps sont difficiles pour les secteurs d’activité, notamment le secteur de la pêche. Le poisson se fait de plus en plus rare à cause des navires qui viennent pêcher non loin des côtes, nous disputant le poisson. Nous voulons à ce que les navires aillent en haute mer pour pêcher», tonne le président des jeunes pêcheurs. Les femmes du secteur, quant à elles, plaident pour l’obtention de financement.

«Nous demandons au président de la Caps à nous aider à obtenir des financements pour mieux développer nos activités. Nous souhaitons avoir aussi des frigos et une chambre froide pour bien conserver le stock restant de nos produits», exhorte la présidente des femmes du quai de pêche de Yoff

Cette visite entre dans le cadre de la tournée initiée par la Coalition des acteurs de la pêche. Le président de la Caps, Alioune Thiam, dit avoir pris bonne note de ces doléances soulevées par les acteurs. Cependant, il n’a pas manqué, à son tour, de lancer un vibrant appel aux autorités étatiques pour un soutien accru aux acteurs de la pêche. «La pêche est un régulateur social. Plus de deux millions de personnes y travaillent et trouvent leur compte.