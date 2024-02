Dialogue national : Les raisons de l’absence d’Aissata Tall Sall

Ministre de la Justice, Aissata Tall Sall a brillé par son absence au dialogue national ouvert hier lundi à Diamniadio. Lors de son discours, Macky Sall a même annoncé qu’Ismaila Madior Fall, ministre des Affaires étrangères, va s’occuper de toutes les questions juridiques.

Sur les réseaux sociaux, Aissata Tall Sall a elle-même révélé les raisons de son absence. La ministre de la Justice a en effet fait savoir ce mardi qu’elle se trouve à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, pour recevoir le prix The Muslim World Rania Award.

“C’est avec fierté que je voudrais partager ma présence actuelle à Kuala Lumpur, en Malaisie, où je suis honorée de recevoir ?.Ce prix récompense et célèbre le leadership et l’influence des femmes musulmanes dans le monde (…) Je la dédie donc à toutes les femmes du Sénégal et d’Afrique, particulièrement aux jeunes filles qui, dans les difficultés du moment, doivent tracer et s’engager courageusement dans le dur chemin de la vie”, a-t-elle écrit.