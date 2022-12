Pour la première fois, le comité national initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal ( Cn-Itie) a, en outre le rapport 2021, rendu public le rapport du premier semestre 2022.

Durant cette période, les revenus générés par le secteur extractif s’élèvent à 110,8 milliards dont 93,59 milliards ont été affectés au budget national. La contribution du secteur minier représente 85 milliards contre 7 milliards pour le secteur des hydrocarbures.

Les paiement du secteur extractif hors paiements sociaux s’élèvent à 108,3 milliards et les paiements sociaux et environnementaux et garantie de réhabilitation des sites miniers s’élèvent à 2,4 milliards.

Les recettes pour le premier semestre de 2022 restent portées par le sous secteur des mines avec plus de 80% des contributions aux revenus globaux et 92% aux recettes budgétaires provenant du secteur extractif. La production dans le secteur des mines représente 574,9 milliards dont la production d’or avec 7,25 tonnes d’un valeur de 261,6 milliards, le ciment 2394121 tonnes d’une valeur de 100,7 milliards et 1094 965 tonnes de phosphate pour 53,9 milliards de Fcfa.

Les Échos