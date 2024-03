8 mars : le forum civil célèbre les les femmes des collectivités minières en les capacitant

Pour célébrer la journée internationale des droits des femmes ,une centaine de personnes ,la plus part des femmes ,participent à un atelier de renforcement de capacités sur le contenu local et l’autonomisation des femmes dans le secteur extractif du 8 au 10 Mars à Dakar. Initiée par le Forum Civil ,cette formation qui vise à accompagner les femmes à la libération de leurs potentiels, entre dans le cadre des activités du programme pour la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif au Sénégal USAID TRACES “saytu moomel” dont NRGI est le chef de fil en consortium avec le forum et l’ ONG 3D .

La plate-forme des Femmes des Collectivités Minières (FCM ) regroupe des femmes qui ont été formées sur tout ce qui est contenu local, la responsabilité sociétale d’entreprise, le suivi environnemental entre autres. Une manière de faire en elles du leadership transformationnel en vue de les inclure dans la gestion des fonds issus du secteur extractif, d’où l’idée de les regroupées à Dakar dans le cadre de la journée internationale de la femme pour qu’elles puisent partager ce qu’elles ont eu à apprendre dans la plateforme.

La mise en place de la plateforme des femmes des collectivités minières (FCM ),partie d’un constat selon la quelle les femmes ne bénéficient pas des retombés du secteur minier, contrairement à l’article 115 du code minier qui dispose que les entreprises minières doivent financer les projet d’autonomisation des femmes , le constat est que ces fonds n’étaient pas effectifs ,c’est pour ça que le forum civil a eu a créer les plateformes pour vraiment faire le plaidoyer pour que les fonds puissent être alimentés et servir à financer les projets d’autonomisation des femmes. Ces femmes ont été formées en teinture ,saponification, la transformation des produits locaux comme à Ngoundiane , où les femmes sont en mesure de faire la production et capter des parts de marchés avec les entreprises à déclaré Fatou Kiné Diop ,membre du forum civil ,face à la presse.

Pour Samba Ba du bureau gouvernance ,démocratie au niveau de l’USAID qui finance le projet, venu assisté à l’ouverture officielle la session , le rôle de l’USAID qui a un programme intégré, c’est de prendre en compte tout le monde en dehors des femmes dans les zones minières, pour, renforcer les capacités de ces derniers pour qu’ils puissent connaitre leurs droits et ce qu’ils peuvent prétendre dans le cadre des revenus tirés des industries extractives et pour cela il y a des activités de plaidoyer, d’accompagnement pour ces organisations qui sont au niveau local , afin de les pousser à se parfaire à pouvoir produire des services de qualités . Tout ce l’on entend deux, c’est qu’ils s’investissent plus dans le secteur extractifs. Là dessus, le projet fait un travail d’identification, d’accompagnement, de renforcements de capacités pour qu’elles soient beaucoup plus visibles et pouvoir capter des bénéfices.

Le Forum Civil, conscient de l’importance du rôle que la femme pourrait jouer dans la

sensibilisation et le plaidoyer pour l’amélioration de la gouvernance du secteur extractif a

mis en place, depuis 2020 dans les zones minières, un cadre d’intervention dénommé

Femmes des Collectivités Minières (FCM). Les FCM sont des cadres de dialogue et de

concertation dédiés aux femmes pour leur permettre de participer à la gouvernance des

ressources extractives et de réclamer leurs droits.

Le projet USAID/TRACES vient accompagner et renforcer cette initiative avec une

approche axée sur l’autonomisation des femmes en général, des femmes vivant dans les

zones d’exploitation des ressources extractives en particulier.

L’atelier a regroupé des femmes, membres des FCM, des GIE de femmes dans les zones

d’intervention, les coordonnateurs et coordonnatrices des OTSE, les responsables de la

Commission autonomisation des femmes, suivi des fonds et revenu des OTSE, des

représentants des Coalitions de Participation Citoyennes (CPC) et autres invités.