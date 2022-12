Procès : La sentence est tombée pour un garde du corps de Serigne Moustapha Sy

Le garde du corps de Serigne Moustapha Sy, S.C.T Kane, avait été inculpé pour faux et usage de faux dans un document administratif et détention d’armes sans autorisation administrative.

Lors de son procès, hier, il a été relaxé par le tribunal de grande instance de Dakar. Selon les informations du Soleil, une matraque électrique, une pompe à gaz et une carte de tireur d’élite avaient été découvertes dans la chambre du prévenu à Keur Massar. Interrogé sur la présence de ses armes, l’accusé a déclaré avoir effectué une formation d’agent de protection rapprochée et de convoyeur de fonds. Il révèle s’être en outre procuré une pompe à gaz et une matraque électrique pour se défendre en cas d’agression car il lui arrivait de rentrer tard chez lui. A ce propos, il a indiqué avoir été victime d’agression à deux reprises.

Pour rappel, des agissements d’individus dont le port d’uniformes identiques à celles des agents des forces spéciales ont fait réagir le ministre de l’Intérieur dans un communiqué car pouvant créer la confusion. Raison pour laquelle, S.C.T Kane, avait été arrêté. L’avocat de la défense Me Gaye, a demandé la relaxe pure et simple de son client tout en estimant que les charges retenues contre lui étaient légères. Au bout du compte, le tribunal a accordé la liberté au sieur Kane.