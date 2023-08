Putsch au Niger : Macron affirme son attachement au retour au pouvoir de Bazoum

Emmanuel Macron, le président français, a présidé ce lundi 28 août, la réunion annuelle des ambassadeurs français. Dans son discours, il a évoqué la situation au Niger et son attachement à un retour au pouvoir de Mohamed Bazoum.

Pour lui, il n’est pas question de lâcher le président déchu. « De Washington aux capitales européennes, j’ai entendu des voix, journaux, tribunes, qui expliquaient de ne pas en faire trop, que ça devenait dangereux, Non ! On veut être clair, cohérent. Je pense que notre politique est la bonne !…On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux, car il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille, et on nous explique que la bonne politique serait de le lâcher ? Notre politique est simple : nous ne reconnaissons pas les putschistes » a déclaré Emmanuel Macron.

Il assure que la France continuera de soutenir le président Bazoum qui « n’a pas démissionné ». Paris soutient également « l’action diplomatique et militaire de la Cedeao dans son approche de partenariat » a poursuivi le président français.