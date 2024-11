Le Président de la Cour d’appel de Dakar, Abdoulaye Ba, par ailleurs Président de la Commission nationale de recensement des votes, a dévoilé aujourd’hui, les résultats provisoires des élections législatives du 17 novembre 2024. En préambule, il a souligné l’importance de la transparence et de la primauté du droit pour la consolidation de la démocratie : « Lorsque la loi règne, c’est la vérité qui triomphe et si la vérité triomphe, la démocratie s’épanouit », a-t-il déclaré.

Participation et Statistiques Clés. Le scrutin a enregistré un nombre total d’électeurs inscrits s’élevant à 7 371 891, avec 26 326 bulletins nuls et 3 623 633 suffrages valablement exprimés. Ces chiffres témoignent d’une mobilisation significative, bien que l’abstention reste notable.

Victoire Écrasante pour PASTEF. Le Parti PASTEF, mené par Ousmane Sonko, a réalisé une performance électorale historique en remportant 40 des 46 départements du pays. Ce succès massif assure à PASTEF 101 députés au niveau départemental. La liste proportionnelle nationale leur a permis d’ajouter 29 sièges, portant leur total à 130 députés sur les 165 sièges de l’Assemblée nationale.

Parmi les rares revers de PASTEF, on note la défaite dans le département de Gossas (région de Fatick), où un seul député leur a échappé. Dans la région de Matam, les départements de Kanel, Matam et Ranérou Ferlo ont été remportés par la coalition Takku Wallu Sénégal, dirigée par l’ancien Président Macky Sall.

Performances des Autres Coalitions

•Takku Wallu Sénégal : Cette coalition a obtenu 8 députés au niveau départemental et 8 sièges sur la liste proportionnelle, pour un total de 16 députés. Macky Sall et ses alliés ont notamment gagné dans le département de Goudiry (Tambacounda) et les deux sièges réservés à l’Afrique centrale pour les Sénégalais de l’extérieur.

•Coalition Jamm ak Njarign : Dirigée par l’ancien Premier ministre Amadou Ba, elle a décroché 2 députés dans le département de Podor.

•Coalition Samm Sa Kaddu : Cette alliance a obtenu 3 députés, dont Barthélémy Toye Diaz, Anta Ababacar Ngom, et Cheikh Tidiane Youm du PUR.

Une Assemblée Dominée par PASTEF. Avec 130 députés, PASTEF détient désormais une majorité écrasante, positionnant Ousmane Sonko comme un acteur incontournable de l’échiquier politique national.

Les résultats provisoires devront être validés par le Conseil constitutionnel, mais cette dynamique marque un tournant décisif dans l’histoire politique du Sénégal.