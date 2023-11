Ces derniers temps, la presse locale publie fréquemment des chiffres issus de la collecte des parrainages de certains candidats à la présidentielle 2024. Dans un communiqué, le Conseil pour la régulation de l’éthique et de déontologie (CORED), invite la presse à plus de vigilance dans le traitement de l’information en cette période préélectorale.

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) qui dit constater la récurrence de la publication de chiffres se rapportant au nombre de parrainages déposé au profit de tel ou tel autre candidat, déplore le fait que les organes de presse publient ces chiffres sans que les journalistes aient réellement la possibilité de procéder à la vérification de telles informations.

Sur ce, le tribunal des pairs invite les médias à utiliser avec “plus de précautions de tels chiffres et l’interprétation que les différents acteurs en compétition en font” et attire l’attention des confrères sur les “risques de manipulation de la part d’acteurs politiques“. Il les appelle à “plus de discernement devant des sources douteuses“, mais aussi à faire preuve de plus de “professionnalisme pour un traitement plus rigoureux de certaines informations.”

Le conseil est aussi revenu sur la publication de sondages électoraux alors que c’est “formellement interdit par la loi au Sénégal depuis 1986“, qui stipule que “la publication ou la diffusion de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum ou une élection réglementée par le Code électoral, est interdite à compter de la date de publication au-Journal officiel du décret portant convocation du corps électoral jusqu’à la publication définitive des résultats du scrutin“.

Il exhorte les médias à ne pas accepter d’être de simples “caisses de résonance des acteurs politiques en cette période sensible“. Le rôle des médias est plutôt d’aider le citoyen à se forger une opinion et à faire son choix”. Pour finir, souligne, le conseil, “en cas de manquement à l’avenir, l’organe d’autorégulation se réserve le droit de saisir son Tribunal des pairs.”