Promovilles : Quatre sites de Kaolack bénéficieront d’un programme de pavage portant sur 20 000 mètres carrés

Quatre sites de la commune de Kaolack (centre) vont bénéficier d’un programme de pavage portant sur 20 000 mètres carrés dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES), a assuré, ce mercredi, la coordonnatrice technique de l’initiative, Aïssatou Ndoye Ndiaye.

Dans la commune de Kaolack, nous allons paver le site de la gendarmerie, le site des parcelles assainies où il est prévu un aménagement paysagé et le site du lycée technique de Kaolack. Donc, 20.000 mètres carrés vont être pavés à Kaolack, a-t-elle fait savoir.

S’exprimant en marge d’une visite de chantiers dans la capitale du Saloum, la coordonnatrice technique de PROMOVILLES a insisté sur le fait que le programme de pavage des villes du pays entrait dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’emploi pour les jeunes Xeyu Ndaw yi

Elle a notamment fait savoir que 150 jeunes seront recrutés et formés dans le cadre de l’exécution des chantiers de Kaolack.

Les pavages vont moderniser les espaces et rendre beaucoup plus attrayant nos environnements. Le programme qui vise la création de 2000 emplois pour réaliser le pavage sur une superficie de 315.000 mètres carrés à travers certaines villes du pays comme Dakar, Kaolack, Kédougou, Kaffrine et Fatick a laissé entendre Aïssatou Ndoye Ndiaye.

Le programme de pavage est piloté par le programme PROMOVILLES. Financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA, il va durer sur trois ans (2021 – 2023), d’après son équipe de coordination.

APS