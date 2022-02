Le ministre du Tourisme et des transports aériens est le responsable de l’Alliance des forces de progrès (AFP) le mieux placé pour succéder à Moustapha Niasse, le secrétaire général du parti. C’est la conviction de Denis Ndione, délégué adjoint progressiste dans le département de Thiès et vice-président du Conseil département de la localité.

«Alioune Sarr présente le meilleur profil pour la succession de Moustapha Niasse, tranche Denis Ndione dans les colonnes du quotidien Kritik. Son expérience, son engagement sans faille et sa constance le justifient amplement. Il est un fidèle parmi les fidèles, travailleur infatigable avec une humilité remarquable.»

Denis Ndione estime que son «apport a été déterminant pour la coalition BBY (Benno Bokk Yakaar) dans la conquête du département de Thiès». Il détaille : «Malgré les obstacles et le contexte difficile, il a pu écraser ses adversaires dans le Diobass avec un écart confortable comme nous l’avons fait avec nos adversaires à Fandene. Nous sommes un parti de militants travailleurs, fidèles et loyaux qui s’évertuent au mieux et au quotidien à répondre aux aspirations de nos mandants.»