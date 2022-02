Le noyau de l’équipe nationale du Sénégal qui a remporté le Can 2021 est composé de la génération de Sadio Mané, qui avait participé aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Et Augustin Senghor, président de la FSF et son équipe veulent composer une nouvelle génération aux prochains JO, qui pourra sans doute, assurer la relève.