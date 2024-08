Thiès : Le ministre de l’Intérieur préoccupé par les cas de…

La piscine olympique de l’École nationale des sapeurs-pompiers de Thiès, a été inaugurée de, ce vendredi 2 août 2024, par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique en présence du Gouverneur Oumar Mamadou Baldé et du Général de Brigade Mamadou Ndoye, Commandant la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers.

Occasion saisie par le Général Jean Baptiste Tine pour demander à «toutes les parties, aussi bien les sapeurs-pompiers que les municipalités du Sénégal, d’accentuer la sensibilisation sur les cas de noyade et la fréquentation de nos plages en cette période de canicule».

«Je sais que le ministère de l’Intérieur, à travers son organe qu’est essentiellement la Brigade, a déployé suffisamment de moyens, aussi bien sur les plages autorisées que, paradoxalement, celles non autorisées, pour prévenir les cas de noyade et, en tout cas, limiter les dégâts au cas où cela devrait arriver», a-t-il déclaré.

Le ministre dit compter beaucoup sur la presse pour sensibiliser les gens sur «la fréquentation des plages et les mesures de sécurité à prendre».

Auparavant, l’autorité a déclaré que l’inauguration la piscine olympique marque une avancée majeure pour l’école. «Cela permet de former les personnels militaires de l’école, les personnels militaires de la brigade, dans les conditions de sécurité optimale mais aussi les conditions les plus réalistes possibles, premièrement. C’est aussi pour mettre à la disposition de nos populations, dans le cadre du concept armée nation, une infrastructure pouvant leur permettre d’apprendre la natation dans des conditions de sécurité idoines», dit-il.

Mieux, ajoute-t-il: «nous mettons à la disposition du monde sportif sénégalais une infrastructure de classe mondiale, capable d’accueillir les compétitions internationales dans les excellentes conditions».

Le Général Jean Baptiste Tine estime à environ un demi milliard FCFA (500 millions FCFA) le coût de l’infrastructure. Laquelle, se réjouit-il, est «fonctionnelle».

«On peut encore améliorer le dispositif avec la jonction d’autres commodités et d’autres instruments encore plus élaborés. Je suis satisfait d’avoir pu visiter l’école nationale des sapeurs-pompiers qui est une nouveauté qui accompagne donc la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dans sa montée en puissance et dans son autonomie grandissante», déclare-t-il.