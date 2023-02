Procès en diffamation : Attendu a la salle 3 du tribunal de Dakar, Ousmane Sonko toujours absent

Attendu par les juges du tribunal correctionnel de Dakar, le leader de Pastef tarde à se montrer. Pendant ce temps, Mame Mbaye Niang s’impatiente sur son siège.

Le palais de justice de Dakar est bunkérisé depuis hier et les forces de l’ordre de la Corniche à l’intérieur de la salle 3 du tribunal de Dakar veillent. Venus nombreux, centaines partisans du leader de Pastef sont aussi présent dans la salle même si le filtre mis en place par les gendarmes et les policiers a réussi à empêcher l’entrée de la foule. Assis au second rang, tout juste derrière les avocats, le ministre Mame Mbaye Niang est là. Sa task force aussi. Comme si l’attrait des affaires du jour ne les ébranlé pas, les magistrats sont arrivés et se sont installés avec le respect et la sobriété dus à ces lieux. L’un après les autres, les délibérés du jour sont vidés. Sans empressement. Selon un ordre déjà établi. Finis les délibérés, la cour s’attaque aux affaires du jour. Même rituel. Certaines seront retenues. La plupart son renvoyés. Cloitrés dans son fauteuil, Mame Mbaye Niang écouté, regarde autour de lui. Serre des mains. Et murmure aux oreilles de ses avocats. De ses conseillers. Il est déjà onze heures. Et ici, dans la salle d’audience numéro 3 du tribunal correctionnel de Dakar, il n’y a pas l’ombre de Ousmane Sonko. Encore moins de ses emblématiques avocats. À la cité Gorgui où il réside, des images le montant de retour de sa séance quotidienne de sport sont montrées. Rien ne dit qu’il sera aujourd’hui dans cette salle. Devant ces juges-là.

