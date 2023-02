L’affaire opposant le leader de Pastef Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang a été retenue par le tribunal correctionnel de Dakar. Malgré l’absence de Ousmane Sonko, les juges ont décidé de retenir l’affaire a l’ordre du jour.

L’absence physique de Ousmane Sonko n’y fera rien. Les juges, qui siègent à la salle 3 du tribunal correctionnel de Dakar devant juger l’affaire de diffamation qui oppose le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a Mame Mbaye Niang, ont décidé de retenir le dossier.

Et cela malgré les nombreuses et véhémentes observations de Me Bamba Cissé, l’avocat du leader de Pastef qui a fait savoir que son client n’avait encore pas reçu la citation directe et la convocation devant le tribunal et n’avait en conséquence pas été averti de ce qui se passerait ici. Droits dans leurs robes et après avoir rappelé le devoir de tout acteur de justice a faire respecter la solennité des lieux et l’apaisement ont décidé d’appeler l’affaire à la barre.

Pour rappel, lors d’une de ses conférences de presse, le leader de Pastef avait déclaré que “Mame Mbaye Niang avait été épinglé par le rapport de l’Ige.” Plus tard, le président de Pastef et opposant radical au pouvoir en place a fait savoir que c’était un lapsus. “Au lieu de l’IGE, c’est l’IGF.” A fait savoir Ousmane Sonko.