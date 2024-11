Prime spéciale de Sonko: Diourbel démontre sa force de frape et défi Ziguinchor...

S’il paraissait difficile pour Déthié Fall de décerner le trophée de la mobilisation depuis le début de la campagne, la liesse populaire qui a accueilli et suivi le cortège de la coalition Pastef dirigé par Ousmane Sonko ne laisse aucun doute que le département de Diourbel serait, si la campagne venait à s’arrêter là, le gagnant de la prime spécial annoncé par Ousmane Sonko pour les 10e meilleurs scores départementaux.

En effet, la déferlante humaine qui avait à sa tête, le ministère de la République, Moussa Balla Fofana, a réservé un accueil extraordinaire au leader de la coalition Pastef dans la capitale du bassin arachidier.

Ce rendez vous avec les militants et sympathisants de la coalition au pouvoir a été en plus de la vive émotion qui régnait visiblement chez les pastefiens, une occasion pour Ousmane Sonko d’appeler les jeunes militants a finir avec le régime qui a passé 12 ans à piller et a voler les richesses et ressources du pays. Il a invité pour la même occasion la foule fortement mobilisée et essentiellement composée de jeunes, à concentrer leurs publications faites dans les réseaux sociaux, à la divulgation du projet et à ne pas répondre à la provocation du camp adverse.