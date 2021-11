Présidentielle gambienne : Barrow et l’équation de la réélection

Un récent sondage effectué par une équipe de chercheurs de l’Université de Gambie lui a donné vainqueur dès le premier tour, flattant les égos dans son camp, mais le président sortant fait outre, il continue son opération séduction. Entre tournées à l’intérieur du pays durant lesquelles il a multiplié les promesses et inaugurations tous azimuts, l’heure n’est pas à l’autoglorification pour le président Barrow. Une source au palais confie que même si la confiance règne, les chances de gagner du président sont 50/50.

Elu par une coalition de l’opposition et désigné par concours de circonstances, Barrow a eu du mal à s’affirmer au début de son mandat. Il lui a fallu se séparer de son mentor politique, Ousseynou Darboe pour voler de ses propres ailes. Depuis lors, il a lancé son propre parti, le National People’s Party et fédère autour de lui plusieurs figures de l’arène politique gambienne. Récemment, le président a poussé loin l’outrecuidance en n’hésitant pas à noué une alliance avec le parti de Jammeh, s’attirant les foudres de l’opinion et de la société civile. Mais finalement Yahya Jammeh a rejeté le fameux protocole d’accord avec son successeur et une partie de ce qui reste de son parti a rejoint un autre candidat de l’opposition.

Redoutables adversaires