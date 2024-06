Présidentielle au Mexique : victoire écrasante de la candidate de gauche Claudia Sheinbaum

Près de 99 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 2 juin pour la présidentielle au Mexique. Selon les premiers résultats officiels, la grande favorite Claudia Sheinbaum l’emporte largement.



Elle va devenir la première femme présidente dans l’histoire du Mexique. Selon les premiers résultats officiels annoncés par l’Institut national électoral (INE), la candidate de la gauche au pouvoir Claudia Sheinbaum remporte largement l’élection présidentielle.



L’ancienne maire de Mexico totalise entre 58 et 60 % des voix, loin devant sa rivale de l’opposition, l’ancienne sénatrice de centre droit Xochitl Galvez, créditée de 26 à 28 % des voix pour cette élection à un tour, a indiqué la présidente de l’INE Guadalupe Taddei. Le centriste Jorge Alvarez Maynez a obtenu entre 9 et 10 % des suffrages.

Les premières enquêtes sorties des urnes, diffusées après la fermeture de tous les bureaux de vote où étaient appelés près de 99 millions d’électeurs ce dimanche 2 juin, annonçaient déjà la large victoire de la candidate de 61 ans. L’institut Enkoll estimait son succès avec 57,8 % des voix. D’autres sondages de Televisa et d’El Financiero annonçaient aussi le triomphe de la candidate du Mouvement pour la régénération nationale (Morena), mais sans donner de pourcentage.

Un « jour historique »

Scientifique de 61 ans, Claudia Sheinbaum va prendre le 1er octobre le relais de son mentor en politique, le président sortant Andres Manuel Lopez Obrador, pour un mandat de six ans jusqu’en 2030.

Elle va ainsi devenir la première femme présidente dans l’histoire d’un pays qui a enregistré en 2023 une moyenne de dix assassinats de femmes par jour, d’après les chiffres de l’ONU. Au total, 70 % des Mexicaines de plus de 15 ans ont fait l’expérience de la violence au moins une fois dans leur vie, de même source.

En votant à Mexico dimanche, la future cheffe de l’État a salué un « jour historique ». Elle a confié qu’elle n’avait pas voté pour elle-même à la présidentielle, mais pour une pionnière de la gauche mexicaine, Ifigenia Martinez, 93 ans, en hommage à sa lutte. « Vive la démocratie ! » a-t-elle conclu.

Petite-fille de juifs ayant fui le nazisme et la misère en Lituanie et en Bulgarie, Claudia Sheinbaum est portée par la popularité du président sortant, qui termine son mandat avec 66 % d’opinions favorables. Elle a pu également s’appuyer sur l’ancrage du parti au pouvoir Morena, qui a conquis en dix ans d’existence avec ses alliés la présidence la majorité parlementaire, ainsi qu’une vingtaine des 32 États.

Les électeurs étaient également appelés à renouveler le Congrès et le Sénat, à choisir les gouverneurs dans neuf des 32 États et à désigner des députés locaux et maires. Au total 98,3 millions d’électeurs étaient inscrits sur les listes électorales. De Tijuana à Mexico en passant par Guadalajara. La journée a été marquée par de longues files d’attente devant les bureaux de vote sous un soleil de plomb.