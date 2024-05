Élections présidentielles 2024: La mission d’observation électorale de l’UE publie son rapport final

La mission d’observation électorale de l’union européenne a publié ce jeudi 30 Mai 2024 à travers une conférence de presse organisée à l’hotel Pullman Tranga de Dakar, son rapport final sur les élections présidentielles tenues au Sénégal, le 24 Mars dernier.

Ce rendez vous avec la presse nationale et internationale a été une occasion pour la cheffe observatrice, Malin BJORK et son équipe de revenir en détail sur le déroulement du procéssus électoral et de préconiser des recommandations pour les scrutins à venir.

Ainsi, la voix autorisée du jour a rappelé que ” le scrutin a été bien oranisé et s’est déroulé dans le calme ” et que ” les électeurs ont pu effectuer leur choix librement ”, et ce en dépit d’une crise majeur provoquée par l’interruption du procéssus électoral finalement surmontée ” grâce à l’attachement des sénégalais à l’état de droit et à la résilience des institutions ”. La capacité à mettre en oeuvre les préparatifs techniques de manièr éfficace a été largement reconnue ” a affirmé Malin Bjork.

Sur base de ses observations, la mission souhaite cependnt souligner que le procéssus électoral pourrait profiter de plus de transparence, notamment sur le fichier électoral ou la carte électorale. ” Accroitre la transparence nous semble important pour renforcer la crédibilité du procéssus et l’adhésion des électeurs ”, a souligné Mme Bjork. La MOE UE suggère ainsi que les organes de gestion et de suppervision des élections publient sans délai et en ligne les informations nécessaires dans des formats facilement accessibles. La mission rappelle de plus que la publication en temps utile des résultats provisoires et définitifs, bureau de vote par bureau de vote, fait partie des bonnes pratiques internationales.

L’inclusivité, dont celle des jeunes électeurs, constitue une autre question soulevée par la mission. Lors des précédents scrutins, près de 50% des jeunes de 18 à 30 ans n’étaient pas inscrits sur les listes électorales, une tendance qui s’est confirmée lors de cette élection. ” La question de l’inclusivité et de la participation des jeunes constituera un élément-clé pour les élections à venir ”, a souliné la cheffe observatrice. La mission propose en conséquence de faciliter l’insertion des électeurs, en particulier celle des jeunes adultes, par exemple via une inscription automatique.

La MOE UE rappelle par ailleurs que la liberté d’expression et l’accés à l’information sont éssentiels pour un processus électoral démocratique. Dans ce contexe, la campagne électorale s’est globalement tenue dans un atmosphère séreine mais des restrictions sérieuses à la liberté d’expression et de la presse se sont poursuivies pendant la période pré-électorale. ” Les suspensions ponctuelles de l’internet mobile décidées par le gouvernement, ou encore la subsistance dans le code pénal des peines d’enprisonnement des journalistes, constituent des freins indéniables pour l’accès à l’information en période électorale ”, a noté Malin Bjork. La mission suggère ainsi d’abroger ou d’amender les dispositions qui sanctionnent les ” fausses nouvelles ” et de les harmoniser avec les normes internationales afin de garantir la liberté d’expression.

La MOE UE a formulé un total de 22 recommandations pour les prochains processus électoraux, dont huit sont juhées prioritaires ( nomination aux organismes électoraux, transparence du processus, inscription des électeurs, parrainage des candidats, publication des résultats, financement de la campagne, accès à l’information, liberté d’expression ). Ces recommandations techniques sont mises à la disposition des autorités sénégalaises et des autres parties prenantes du processus électoral.

La MOE UE, présente au sénégal sur invitation des autorités du pays, était composée d’une équipe cadre de 10 experts, d’un total de 100 observateurs des 27 États membres de l’UE ainsi que du Canada, de la Norvège et de la Suisse, et d’une délégation du parlement européen.