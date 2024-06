Aliou Cissé a appelé, ce samedi, trois joueurs locaux en équipe nationale du Sénégal.

Il s’agit de Sidy Sow défenseur de Teungeth FC récemment champion du Sénégal, de Souleymane Cissé et de Aimé Tendeng du Jaraaf de Dakar. Ils ont été appelés pour compléter les oppositions pendant les séances en attendant les arrivées de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Lamine Camara, pour la suite de la préparation en vue des deux matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, contre la RD Congo (6 juin) et la Mauritanie (9 juin).