Présidentielle 2024 : depuis la prison, Me Moussa Diop écrit au juge du deuxième cabinet

Me Moussa Diop est en prison. L’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD) a été placé sous mandat de dépôt vendredi dernier pour offense au chef de l’État, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, diffusion de fausses nouvelles, diffamation, contrefaçon de sceau de l’État et usage de faux.

Il devra répondre de ses propos selon lesquels le Président Macky Sall et l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye, notamment, sont mêlés à l’attribution d’un permis d’exploration d’une mine de diamants dans le Nord du Sénégal. Les concernés (à l’exception du chef de l’État, qui ne s’est pas prononcé) ont démenti l’ancien patron de DDD tandis que le procureur de la République s’est auto-saisi.

Malgré la gravité des charges qui pèsent sur lui, Me Moussa Diop semble déterminé à prendre part à la présidentielle de février 2024. À preuve, rapporte Source A, depuis sa cellule, il a adressé une lettre au juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck, chargé de son dossier, pour lui demander de valider la procuration qui permettra à son mandataire de déposer sa caution pour l’élection. Il s’agira pour ce dernier d’établir au nom du candidat de la coalition And Gor Yi Jotna un chèque pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

«Le magistrat avait promis de donner une suite favorable dans les deux jours, mais les émissaires du Me Moussa Diop lui ont fait comprendre que le mieux serait de le faire ce mercredi. Mamadou Seck leur a promis d’accéder à leur requête», renseigne Source A.

Il reste moins d’une semaine aux candidats à la prochaine présidentielle pour déposer la caution qui est fixée à 30 millions de francs CFA.