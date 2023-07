Présidence 2024 : Alioune Tine plaide en faveur de la participation d’Ousmane Sonko

Alioune Tine, fondateur du think tank Afrikajom Center, était l’invité du RFM le vendredi 21 juillet dernier pour la participation d’Ousmane Sonko au scrutin présidentiel de 2024 sur les mêmes bases que Karim Wade et Khalifa Sall.

«Il a fallu de la compréhension et des efforts pour rendre possible la candidature de Khalifa et Karim. Il me semble comprendre la même chose Il faut aussi maintenir ces mêmes efforts pour que Sonko puisse se présenter en 2024 d’autant plus que dans ce pays et dans l’opposition, Ousmane Sonko est l’un de gens les plus représentatifs”, a affirmé M. Tine.

Par ailleurs, Alioune Tine croit que la candidature de M. Sonko serait “synonyme de paix, de sérénité et de stabilité. Ce serait un réel soulagement et ouvrirait la voie à une véritable concurrence entre les différents candidats.”

Faisant l’éloge de la sage décision de Macky Sall de renoncer à briguer un troisième mandat, Alioune Tine l’invite maintenant à organiser un scrutin inclusif.’Après que le Président ait abandonné sa troisième candidature, il doit maintenant finir son mandat dans l’apothéose en rapprochant les Sénégalais qui auront la possibilité de choisir librement leur candidat.Tout le monde attend ce renforcement de la paix et de la sécurité et nous ne pouvons l’avoir s’il décide de rejeter un candidat comme Ousmane Sonko ».

Ousmane Sonko, troisième aux élections présidentielles de 2019, risque de perdre son éligibilité suite à deux condamnations judiciaires.