Les précisions de Diomaye sur le rapport général des assises de la justice : ''Dès demain, nous nous attellerons à...''

Le President Bassirou Diomaye Faye a reçu hier dans l’après-midi le rapport général des assises de la justice, qu’il avait officiellement lancées le

28 mai 2024.

La remise du document s’est déroulée lors d’une cérémonie solennelle au palais de la République, en présence des principaux acteurs ayant participé aux travaux.

Dans son discours, le Chef de l’État a exprimé sa reconnaissance envers tous les Sénégalais qui ont répondu à l’appel au dialogue crucial pour la réforme de la Justice. Il a souligné que « l’idéal de la Justice ne saurait être une œuvre achevée ». Selon le Président de la République, la justice doit toujours être arrimée à l’évolution du temps; elle doit toujours être questionnée, critiquée, renouvelée et refondée.

Le Chef de l’État a par la suite salué l’engagement des participants dans les commissions et sous-commissions, affirmant que leurs efforts ne seront pas vains. Il a également promis que ce rapport ne restera pas dans les tiroirs.

Le Président de la République a évoqué la mise en œuvre rapide des réformes recommandées : « Dès demain, nous nous attellerons à concrétiser ces réformes.

Cependant, certains points pourraient connaître des retards à l’allumage, notamment ceux avec des incidences financières nécessitant l’implication du ministère des finances et du budget », a-t-il souligné.