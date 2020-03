Pourquoi Aramine Mbacké est toujours en prison

L’ancien Directeur général de Dangoté Sénégal n’arrive toujours pas à respecter l’accord trouvé avec la dame Oumy Thiam pour le paiement de la somme de 175 millions de Fcfa pour recouvrer la liberté rapporte Le Soleil. Ainsi, l’audience a été renvoyée à vendredi prochain.

Pour rappel, Aramine Mbacké est poursuivi par la femme d’affaires Oumy Thiam pour escroquerie et abus de confiance portant sur plus de 537 millions de Fcfa. Il a été reconnu coupable, le 16 février 2017, avant d’être condamné à un an de prison avec sursis.