La famille de Marième Diagne a refusé 2 demandes de mariage d’Assane Guèye

Assane Guèye aimait Marième Diagne à la folie. La preuve ? Le présumé meurtrier, qui avait un projet de mariage avec sa défunte ex-copine, avait demandé deux fois de suite sa main auprès de la famille de cette dernière.

Marième Diagne avait même présenté Assane à sa mère. Ce dernier avait envoyé sa tante Moussa Alé Ndiaye (c’est une femme portant un nom masculin pour «officilialiser» leurs fiançailles.

Mais, rapporte L’Observateur, Anta Guèye, la mère de Marième, a refusé au motif que sa fille étudie. C’était en 2017. Un an plus tard, en 2018, Assane revient à la charge et mandate encore sa tante pour une nouvelle demande de mariage. Nouveau refus de la mère de Marième Diagne.

Assane ne désespère pas pour autant et les deux tourtereaux continueront à s’amouracher. Mais, le jour où Marième Diagne a rencontré Cheikh Faye, son mari, Assane Guèye avait «quitté» son cœur. Et l’irréparable se produit.