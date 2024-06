Port Autonome de Dakar : Waly Diouf Bodiang annonce un audit des ressources humaines

Le Port autonome de Dakar (PAD) et ses services rattachés s’apprêtent à subir une évaluation approfondie de leur gestion des ressources humaines. Cette mission d’audit, lancée par le Directeur général Waly Diouf Bodiang, a été confiée à un cabinet externe sélectionné par appel d’offres.

En effet, dans une note d’information parvenue à Seneweb, M. Bodiang a annoncé la suspension du renouvellement des contrats à durée déterminée arrivés à terme, dans l’attente des conclusions de l’audit. Cette mesure vise à garantir la transparence et l’efficacité de l’évaluation en cours. Tous les directeurs sectoriels et coordonnateurs de cellules ont été priés de prendre les dispositions nécessaires pour faciliter le bon déroulement de cette mission.

D’ailleurs, le Directeur général de PAD, a insisté sur l’importance de cette mission et sur la nécessité d’une collaboration sans faille de tous les acteurs concernés. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de transparence et d’amélioration continue, essentielle pour maintenir et renforcer le rôle stratégique du Port autonome de Dakar dans l’économie régionale et internationale.