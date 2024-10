Sénégal – Malawi: La RTS annonce une très mauvaise nouvelle

Ce mardi, à 13h GMT, le Sénégal affronte le Malawi, dans un match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Un match que la RTS ne pourra malheureusement pas retransmettre. Dans un communiqué, la chaîne nationale annonce que la raison est indépendante de sa volonté, puisque c’est son partenaire détenteur des droits TV, New World TV, qui ne diffusera pas la rencontre. Voici, in extenso, le communiqué.