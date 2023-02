Le président de coalition Pastef-Les Patriotes était en visite de coutoisie, ce matin, à la mairie de Guédiéwaye, dans la grande banlieue dakaroise. Face du conseil municipal de la ville dirigée par Ahmeth Aïdara, Ousmane Sonko a regretté le fait que cette ville qui regroupe 5 communes n’ait pas l’opportunité d’avoir plus que 2 milliards là où la mairie de Dakar dirigée par leur camarade Barthélkémy Dias bénéficie de 53 milliards de F CFA.

Ousmane Sonko a trouvé une nouvelle stratégie pour communiquer facilement avec ses alliés et collègues maires du Sénégal et s’offrir des bains de foule à moindre coût. Après la mairie de Patte d’Oie dirigée par Maïmouna Dièye, la responsable des femmes Pastef, celle de Khadîdja Mahécor Diouf de Golf Sud, c’est au tour de Ahmet Aïdara de recevoir l’opposant politique le plus couru du moment. Et, l’hôte du jour comme le maitre des lieux ont été ponctuels. Face aux conseillers municipaux de la commune de Guédiawaye, Ousmane Sonko a décidé de partager son expérience avec Ahmet Aïdara. Et c’est pour, d’abord, regretter le fait qu’une ville aussi importante que Guédiawaye ne puisse pas disposer de fonds de roulement supérieurs à 2 milliards de F CFA là où la ville de Dakar, dirigée par Barthélémy Dias, leur aillés, dispose de 53 milliards de F CFA.

En ainé protecteur de ses aillés, Ousmane Sonko a rappelé à son collègue de Guédiawaye de ne jamais oublier que l’homme qu’il a remplacé à ce poste de maire -Aliou Sall, le frère cadet du président- avait plus de moyens que lui. Et plus de relations. “Si les populations de Guédiawaye ont tourné le dos à cet homme, c’est qu’elles aspirent à autre chose. A un changement.” Aussi, le maire de Ziguinchor a fait savoir à celui de Guédiawaye de se battre pour avoir un bilan. “Parce que, au bout du mandat, ce sera le bilan que les populations vont regarder. Et, je souhaiterai qu’au crépuscule de ce mandat personne ne puisse dire que le maire affilié au REL est impliqué à des scandales de marchés publics, de prédation de terres, de la corruption etc.” A fait entendre Ousmane Sonko.