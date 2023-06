Politique : La Coalition DEFAR SA GOKH réitère à nouveau, dans ce communiqué, la demande au président Macky Sall

Suite à l’article paru ce jeudi 22 juin 2023 dans quelques médias signé par le nouveau « chien de garde » de son Excellence Monsieur le Président Macky SALL, en l’occurrence Mouhamadou Lamine Massaly, nous ne chercherons ni à engager ici un débat de doctrine ni à nous justifier sur notre opinion et notre vision politiques pour une cohésion nationale et une paix nationale durable. Nous apporterons juste quelques remontrances aux soit disant défenseurs du Président de la République.

Pour cela nous montrerons brièvement sans développement que Monsieur Massaly, président du parti de l’union pour une nouvelle république (unr), s’est lourdement trompé tant dans son exégèse que dans son argumentaire.

Monsieur Massaly alias Dingo, souligne dans son torchon, je cite : « Adama FAYE, frère de la première dame, vient de s’illustrer encore dans son jeu favori, consistant à s’attaquer à sa propre famille. Il a en effet exprimé son opposition à un autre mandat du Président Macky Sall, non sans demander aux guides religieux, de ne pas le soutenir dans ce projet. Mais pour qui se prend Adama Faye, au point d’épouser ce comportement moyenâgeux, dans un Sénégal en perpétuelle évolution ? ».

A Dingo, nous disons ceci : si l’homme que vous cherchez à dénigrer n’était ni représentatif et devait sa reconnaissance tant nationale qu’internationale au seul fait qu’il soit le frère de la première dame, nous ne serions pas spectateur de votre offuscation causée par la simple émission de son opinion sur une éventuelle candidature du Président SALL en 2024. Bien au contraire, sa voix compte et son parcours au sein de l’APR et de Benno qui vous précède fort heureusement, car les aigles ne volent pas avec les pigeons, est si remarquable et non négligeable que dès qu’il se prononce sur un sujet les chiens s’excitent, mais la caravane passera toujours.

Monsieur le Président de la République n’a jamais été contraint ni amadoué pour faire ses déclarations sur le rejet de sa candidature en 2024, il était bien portant, conscient et jouissait de toutes ses facultés mentales. N’en déplaise à ce qui soutiennent que sa parole n’est pas une source de droit, il a quand même l’obligation éthique, morale et religieuse de respecter sa parole donnée.

Dingo quant à vous, vous êtes très mal placé pour donner une leçon de morale ou rappeler à l’ordre qui que ce soit. Pas plus tard que le 25 janvier 2023, dans l’émission Farram facce vous admettiez publiquement, sans remords ni vergogne que l’idée de réfuter les accusations de la dame Adji Raby Sarr et de parler à la jeunesse afin qu’elle soit la chair à canon de M. Ousmane SONKO émanait de vous. Cette idée à la fois dangereuse et irresponsable montre à suffisance la qualité de l’homme que vous êtes, non sans oublier votre parcours de fouteur de trouble au PDS. D’ailleurs c’est la raison pour laquelle votre ancien parti ne vous regrette même pas.

Nous alliés et militants de M. Adama FAYE président de la coalition DEFAR SA GOKH, condamnons fermement la sortie de certains membres de la majorité présidentielle qui se clament partout démocrates et républicains, quoiqu’insignifiants sur l’échiquier politique national, car rappelons-le jamais notre leader n’a été ni insolent, ni calomnieux envers le Président de la République. Cependant, M. FAYE a parfaitement le droit de ne pas avoir des œillères et s’exprimer librement sur sa vision des affaires politiques en tant que, non seulement citoyen sénégalais, mais aussi leader de coalition politique indépendant, fusse-t-il frère de la première dame.

FAYE a été membre fondateur de l’APR, durant tout son compagnonnage politique au sein de cette entité il n’a fait preuve que de loyauté, d’abnégation et de travail acharné qui ont été incontournable à toutes les victoires, et ce, depuis 2008.

En outre, nous mettons en garde Dingo de ne pas s’immiscer dans la relation stricto personnelle de M. FAYE et les guides religieux, même s’il n’a aucun moyen de la ternir. Qui connaît le sieur FAYE sait à quel point il respecte nos guides religieux et son allégeance à ces derniers.

Compte tenu de tout cela, nous tenons à rappeler aux fossoyeurs de la cohésion tant familiale que nationale que M. Adama FAYE n’a aucun différend d’ordre financier, social, professionnel, encore moins personnel avec le Président Macky Sall, mais plutôt un divergent politique causé par sa démarche et sa vision politiques tronquées par son entourage à l’instar de Dingo.

Nous réitérons à nouveau, dans ce communiqué, la demande à son Excellence Monsieur Macky Sall de se ressaisir et d’agir pour l’intérêt national. Ce ne sera qu’à son avantage !

Fait à Dakar, le 24 Juin 2023

La Coalition DEFAR SA GOKH