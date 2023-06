Contribution : Coordination des associations de presse perd le cap de ses actions et donne une nouvelle chance au Monstre. (Par Salmane Al Farisi Sow)

La coordination des associations de presse a perdu le cap en suspendant son plan d’action à la suite de la libération des journalistes Pape Ndiaye (Walf) et Serigne Saliou Gueye (Yoor-yoor).

Dans une tentative de calmer et d’apprivoiser la Presse, le gouvernement, par le biais du ministre de la justice (celui qui tire les ficelles), a accepté de libérer deux journalistes injustement emprisonnés depuis un certain temps pour des “délits” liés à l’exercice de leur fonction. Cette libération a entraîné la suspension du conseil des médias par la CAP (aujourd’hui) et la journée sans presse (vendredi) en échange. Pendant ce temps, le groupe Walfadjri continue de subir une coupure de signal depuis exactement 21 jours.

Malgré des garanties obtenues (peut-être que ce ne sera pas seulement du vent) concernant le rétablissement du signal de “la télévision des sans voix”, il y a de réelles raisons de s’inquiéter pour l’avenir des médias et de la liberté de la presse au Sénégal.

Qu’est-ce que le groupe Walfadjri n’a pas perdu depuis le 1er juin ? Comme un prisonnier qui a purgé les 2/3 de sa peine, Walfadjri a déjà subi une injuste épreuve et continue de faire face à la tyrannie d’un État déraisonnable et déboussolé.

Rien que cette coupure de signal illégale d’un mois, sans fondement juridique tangible, avec déjà 21 jours d’atteinte subis, aurait dû inciter la coordination des associations de presse à poursuivre son plan d’action afin de marquer symboliquement leur résistance.

Les cas de Maty Sarr Niang, journaliste et collaboratrice de Kewulo, ainsi que ceux des chroniqueurs Oustaz Assane Seck et Cheikh Bara Ndiaye, ont-ils été oubliés par les journalistes négociateurs ? Comme pour Pape Ndiaye et Serigne Saliou Gueye, ces hommes de médias précédemment mentionnés ont tous été arrêtés dans le même contexte et pour des “délits” pratiquement similaires. Cela aurait dû constituer une autre raison de poids pour pousser la CAP à maintenir son plan d’action.

Hélas, cela ne se produira pas cette fois-ci. Ils attendent probablement le retour de leur monstre pour agir. J’espère que cela n’arrivera pas trop tard, car les graves lacunes et « les faiblesses quasi rédhibitoires de leurs cadres syndicaux » continueront à se manifester. La liberté et le respect ne se quémandent pas, mais s’arrachent. Un combat pour les principes ne peut tolérer la stigmatisation ou la marginalisation.

Salmane Al Farisi Sow (SAFS)