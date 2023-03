Après la lettre ouverte de l’ancien Premier ministre de l’ère Me Abdoulaye, Aguibou Soumaré, qui interpellait le président Macky Sall sur un don présumé de la somme de 7 milliards à Marine Lepen, le camp présidentiel a tenu à répondre au remplaçant de Macky Sall à la primature. Voici in extenso la réponse de Birame Faye.

Les accusations du Premier Ministre Haguibou Soumare sont tellement “excessives”qu’elles sont “insignifiantes”. Insignifiante comme sa carrière politique. Le Premier Ministre Soumare cherche une résurrection politique qui va se résumer à une parenthèse médiatique. Monsieur Haguibou Soumare avait habitué les Senegalais à plus de retenue. Il devrait garder cette qualité. Par contre la cohérence n’est pas une de ses qualités. Il dit se méfier” des ragots et des médisances” mais les propage volontairement.

Le Président n’a offert qu’un livre à Marine le Pen en espérant que sa lecture l’amènerait à plus de relativisme et à privilégier le dialogue des civilisations cher à Senghor. A moins de l’avoir pratiqué et d’en connaître le secret, Haguibou Soumare, inspecteur du Trésor, ancien Ministre du.Budget et ancien Premier Ministre sait tres bien que c’est impossible au Président de la République d’offrir 7 milliards à une personne. L’intention de nuire est manifeste mais cette accusation caricaturale le decredibilise.

En parlant de report de La Présidentielle, Haguibou Soumare propage des fake news qu’il a ramassés comme il reconnaît dans les “bruissements de salon”. Un ancien Premier Ministre devrait etre plus sérieux .La Présidentielle se tiendra à date échue et Haguibou Soumare s’il veut y aller devrait commencer à descendre sur le terrain. Il se rendrait compte que le Sénégal est entrain de passer de l’indigence à l’émergence mais il n’aura pas le courage de le reconnaître. Ce manque de courage qui l’empêche de citer nommément Marine le Pen.

Dr Biram Faye, Task Force Républicaine, APR