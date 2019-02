Politique: Aliou Mara aux jeunes : « Voter pour Macky Sall car c’est lui qui a une vision »

A moins de d’une semaine du scrutin, le paysage politique du Sénégal s’intensifie de plus en plus des caravanes, des meetings et autres rencontres politiques en vue de la victoire de leur candidat. En effet, dans son fief à Sicap Liberté, le Dg de l’Apix et par ailleurs coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar dudit quartier, Aliou Mara a tenu une activité de visite de proximité aux côtés des populations avant de mener une caravane à Liberté 5 et Liberté 6.

Comme ils ont l’habitude de le faire depuis le début de la campagne électorale, les coordonnateurs de la mouvance présidentielle à travers le pays mènent des caravanes et visites de proximités.

Quand à lui, dans son fief, Aliou Mara a choisi ce Samedi 16 février 2019 Liberté 5 et Liberté 6 pour mener des visites de proximité aux côtés des populations et ainsi « vanter » les réalisations du candidat sortant Macky Sall.

Selon le coordonnateur de Benno Bokk Yakaar, les réalisations du président Macky Sall sont « incontestables et visibles partout« , martèle Aliou Mara. Il ajoute que « la plupart des réalisations faites par le président Macky Sall sont pour les jeunes. Il a priorisé l’emploi des jeunes et dans le Pse existe le volet exclusivement dédié aux jeunes. Ce qui lui a valu une distinction de l’Onudu du champion de l’industrialisation en Afrique et médaille d’or de l’agriculture par l’académie européenne sur l’agriculture« .

Dans ce sens, il lance un appel surtout aux jeunes de voter le candidat sortant Macky Sall pour un second mandat au cours duquel les jeunes seront priorisés.