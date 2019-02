Pour Macky 2019, Amadou Badiane fait sa rentrée politique et promet la victoire de BBY

Après sa démission de L’ACT de Abdoul Mbaye, un chef d’entreprise, un grand homme dans le monde de l’événementiel, Amadou Badiane s’est fait courtisé par différents partis politiques. Cependant, après avoir reçu l’appel de Macky Sall, et l’invitation de son premier ministre Boun Abdallah Dionne de le rencontrer le lendemain à son bureau, Le président du Mouvement Action (Macky 2019) Amadou Badiane a répondu à l’invitation de ces derniers de les rejoindre. Ce Week end à la place du souvenir, il a fait son entré politique aux côtés du président Macky Sall.

Racontant son compagnonnage avec Abdoul Aziz Mbaye, Amadou Badiane président du Mouvement Action (Macky 2019) énumère les différents postes de responsabilités qu’il a eu à occuper au sein de ACT. Cependant, après quelques années, la rupture est consommée en août dernier. Après la rupture, avec sa base, ils ont décidé de travailler ensemble en vue des prochaines échéances électorales.

Le lendemain de l’invitation du premier ministre de le retrouver dans son bureau, selon Amadou Badiane: » nous avons discuter ensemble pour connaître dans les critères de compagnonnage, et nous avons échangé, et nous nous sommes mis d’accord. Et c’est ce jour là que je lui ai dis que, ma base et moi, allons travailler très dure aux côtés de Macky Sall pour sa réélection au soir du 24 février« .

Le pourquoi de notre compagnonnage avec Macky Sall est du fait que: » j’ai vu des qualités en Macky Sall que je n’ai pas vu ailleurs. Nous nous ressemblons sur plusieurs points, tous ce que nous voulons faire, nous le faisons et avec conviction et continuons notre chemin. Macky Sall est un travailleur, et depuis 2012 qu’il est à la tête de la république, tous les travaux qu’il a effectué sont visibles partout. Avec le PSE 1 et le PSE 2, le Sénégal est sur une bonne voie« .

Sur ce, Amadou Badiane a ajouté que : « nous allons travailler ensemble pour la réélection du président Macky Sall, car nous savons déjà ce qu’il peut faire. Nous savons qu’il a maîtrisé les rudiments de la gouvernance, donc pourquoi choisir quelqu’un d’autre qui va tâtonner pendant 3 ans avant de savoir quoi faire avec notre pays. Nous avons la conviction que Macky Sall est le meilleur choix pour le Sénégal, et de ce fait nous allons le réélire au premier tour au soir du 24 février 2019 à 20h et nous allons fêter notre victoire haut la main« .