Adama Sarr était jusque-là commissaire central et chef du Service régional de la sécurité publique de Ziguinchor (sud). Il a été nommé chef de la Division des investigations criminelles (DIC), indique l’APS. En poste à Ziguinchor depuis novembre 2019, M. Sarr est réputé pour sa rigueur dans les enquêtes et ses nombreuses missions sur le terrain dans la gestion de la sécurité publique.

Après avoir passé près de 30 ans dans la Police, Adramé Sarr a été promu chef de la DIC par arrêté du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique en date du 21 avril 2022 portant nomination des cadres supérieurs de la Police nationale, dont l’APS a eu connaissance. Adramé Sarr retourne à la DIC où il avait cumulé 17 années comme enquêteur dans les différentes brigades. Il a notamment été, tour à tour, chef de la Brigade des affaires générales de la DIC, chef de la Division des affaires de la Police judiciaire (DPJ) et enquêteur principal dans toutes les autres brigades de la DIC.

Adramé Sarr est surtout connu pour ses passages remarqués dans la banlieue de Dakar où il fut adjoint du commissaire central de Guédiawaye et commissaire intérimaire à Golf avant d’être promu commissaire central à Thiaroye Guinaw Rail, puis à Pikine. Titulaire d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) en Droit de l’intégration et organisation mondiale du commerce, une certification communautaire mise en place par l’UEMOA, Adramé Sarr a travaillé aussi à la Police des Affaires étrangères. Ce monogame, âgé d’une cinquantaine d’années, est aussi titulaire d’une Maitrise en droit privé, option judiciaire. Lors des évènements de mars en 2021, à Ziguinchor, il a été acclamé par les populations en pleine manifestation.

Adramé Sarr a, en effet, beaucoup contribué à la lutte contre la délinquance, le banditisme et joué sa partition dans le cadre de la politique globale de sécurisation des personnes et des biens en cours en Casamance. ’’Dès demain, tout Ziguinchor saura qu’il y a un nouveau commissaire dans la ville. Si un fait de banditisme est signalé quelque part dans ma circonscription, je ne serai pas au lit tant que le ou les malfaiteurs ne sont pas arrêtés’’, avait-il dit lors de son installation en novembre 2019 à la tête du commissariat central de Ziguinchor. Cet enquêteur au bon pedigree, cadre de la Police nationale, connu pour ses passages remarqués dans la banlieue de Dakar et dans la région de Ziguinchor, opère ainsi un retour à la DIC où il avait passé plusieurs années comme enquêteur.