Kolda : Un charbonnier condamné à deux ans de prison pour détention illégale d’arme

Mouhamadou Moustapha Diallo, charbonnier de son état, est condamné par le tribunal de grande instance de Kolda à deux ans de prison dont six mois ferme. L’homme est reconnu coupable de détention illégale d’arme. Entre autres délits commis par le mis en cause, violation de domicile et menace de mort sur la personne de Ibrahima Kandé. C’est sur ces faits que le charbonnier a été arrêté par la police puis déferré au parquet. Devant la barre, Mouhamadou Moustapha Diallo, marié et père de quatre bouts de bois de Dieu est reconnu coupable et reste en prison où il médite sur ses différents actes dont violence et voies de fait.

