Polémique autour des accords de pêche signés avec l’UE: La réaction surprenante de Abdourahmane Diouf

Le ministre de l’enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf, a tenu lors du meeting organiser par la coalition politique Pastef dont il est un allié de taille, à rétablir la vérités sur la polémique autour de la rupture sur les contrats de pêches signés entre l’Union européenne et l’Etat du Sénégal.

Le collaborateur et proche du leader des patriotes a révélé que contrairement aux déclarations faites par l’ambassadeur de l’organisation précitée lors d’une conférence de presse en soutenant que l’orangisme dont il est le représentant au pays de la Téranga ne veut plus continuer à collaborer avec l’Etat du Sénégal en matière de pêche, que c’est le premier ministre, sur instruction du président de la République. qui a demandé le non renouvellement des accords dont la durée expire le 17 de ce mois.

Abdourahmane de signaler que cette décision prise par le gouvernement relevé du pillage constaté sur la façon de pêche des industries étrangères qui emportent tout sur leur passage au détriment des pêcheurs locaux qui, ne trouvant pas de quoi pêcher, préfèrent affronter, au prix de leur vie, la fougue des vagues à la recherche de d’un quotidien meilleur.

Il ajoute pour dire que le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko prendra toutes les dispositions afin que les ressources du pays reviennent conformément à la constitution, au peuple.