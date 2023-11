La gestion de la collecte de parrainages au niveau de l’APR/Benno Bokk Yakkar de Pointe Noire (Congo) a suscité beaucoup de discordes. Le parti s’est scindé en deux groupes, le premier est celui où se trouve le coordonnateur général Thierno Sy, et l’autre celui de Mamadou Mbengue, président de la jeunesse d’APR/Benno Bokk Yakkar de Pointe Noire (Congo).

Ce qui est reproché au coordonnateur Thierno Sy est d’avoir impliqué toute la population sénégalaise de pointe Noire (Congo) dans la collecte de parrainages mais qu’à la fin, celui ci s’est regroupé avec le Consul Général Issa Wagué et un groupuscule d’individus pour ensuite se retrouvés à Dakar, pour déposer les parrainages sans les avertir.

Joint au téléphone par la rédaction de Kewoulo, Monsieur Thierno Sy de dire que: ” le Secrétaire Général du parti, m’a remis les fiches de parrainages pour que l’on commence la collecte au niveau de Pointe Noire (Congo). Cependant il m’avait juste remis les fiches, il m’avait pas remis d’argent. Quand je lui ai fait la remarque, il m’a répondu qu’il y a n’avait pas, qu’il fallait juste se débrouiller et faire la collecte, c’était à faire ou à laisser. Vu que je suis le coordonnateur national depuis 2011 et jusqu’à nos jour, je me suis dit que malgré que je n’étais pas demandeur de ce poste et il faut savoir que je n’ai pas de salaires ni d’avantages mais le président Macky Sall a placé sa confiance, en moi, donc je ne devait pas faillir, il fallait que je trouve une solution à ce problème de manques de moyens.

Dans ce sens, avec quelques membres, nous sommes aller voire le Consul Général, et celui ci nous avait remis la somme de cinq millions. Dans cette somme reçu du consul, nous avons payer les collecteurs de parrains qui étaient au nombre de 42, à raison de 75.000francs chacun. Cependant il faut noter aussi que certains des parrains ont demandé à être payé pour avoir leur signatures.

A la fin de la collecte, nous sommes aller voire Kallilou Wagué pour lui montrer les parrainages et l’honorer. Après ceci, nous avons remis les parrainages au Secrétaire Général qui nous avait remis les fiches. Cependant il faut noter qu’à ce niveau, nous avons rencontré quelques difficultés, car il y a eu des gens se disant proches du candidat de Benno Bokk Yakkar Amadou Ba, qui n’étaient pas de notre avis et qui ont même crée un mouvement dénommé “Yittembé Amadou Ba”. Ils voulaient que je leur remettent en main propre les parrainages que nous avions collectés pour qu’ils les remettent directement à Amadou Ba vu qu’ils sont parents. Je leur ai répondu niet, que je connaissais la procédure à suivre pour la remise des parrainages. J’ai fait tout cela pour éviter des histoires et des bagarres à n’en plus finir“.

Toutefois il convient de préciser que, la rédaction de Kewoulo a joint aussi au téléphone le Président de la Jeunesse d’APR Benno Bokk Yakkar de Pointe Noire (Congo) M. Mamadou Mbengue. Celui ci à dégagé en touche les affirmation du coordonnateur général Thierno Sy en le chargeant “ à la réception des listes de parrainages, il a convoqué une réunion et tout le monde s’est mis au travail. Nous sommes aller voire le Consul Général qui nous a remis cinq millions, Kalillou Wagué aussi nous a remis un million, et le député de la diaspora Fofana nous a aussi remis trois millions, deux millions pour les parrainages et un million pour la mosquée.

Quarante deux personnes ont étaient mobilisés pour la collecte des parrainages. Au final, 4226 parrains ont été collecté. Et depuis ce jour, M. Sy nous a exclus des tractations pour livrer les parrainages. Il n’a pas convoqué de réunion et ne nous a pas convié à la décision finale. Nous nous sommes levés un bon jour et nous avons eu comme information qu’ils sont partis au Sénégal pour livrer les parrainages. C’est une situation à dénoncer, la jeunesse d’APR Benno Bokk Yakkar de Pointe Noire (Congo), les femmes, les hommes sont mécontent de l’attitude du coordonnateur Thierno Sy et du Consul général Issa Wagué“.

Ce dernier joint au téléphone étaient injoignables, et ces représentants ne voulaient pas donner leurs versions au téléphone.