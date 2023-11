Météo: L’Anacim annonce une bonne nouvelle pour les prochaines 24 heures

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce une bonne nouvelle. Partout, sur le territoire national, un temps doux sera ressentie dans la nuit de ce mercredi 29 au matin du jeudi 30 novembre. Les températures vont baisser jusqu’à atteindre 18 degrés.

Que ce soit Kaolack, Matam, Louga, Touba ou encore Tambacounda, les villes où il fait généralement très chaud durant la journée pourront profiter d’une nuit fraîche ce mercredi soir allant au petit matin de jeudi. « Cette nuit allant au petit matin, il fera frais sur le territoire national avec des températures qui baisseront jusqu’à atteindre 18°C. Les visibilités seront globalement bonnes sur l’ensemble du pays », annonce l’Anacim dans son bulletin de ce mercredi 29 novembre.

Par ailleurs, dans la journée, il continuera de faire chaud. « Le ciel sera par moments nuageux sur les localités Sud-est (Kédougou, Tambacounda et Bakel) durant cette journée du Mercredi tandis que sur le reste du territoire il sera majoritairement dégagé. Demain, des passages de nuages seront notés sur les régions Sud et Est alors qu’un ciel ensoleillé prédominera ailleurs. Le temps chaud sera relativement sensible sur le pays. Hormis Dakar et Cap-skirring, les températures maximales dépasseront 35°C et atteindront même 40°C à Tambacounda. Les vents dominants seront de secteur Nord à Nord-est et d’intensité faible à modérée », annonce également l’Anacim.