Plans B : Les dessous de la stratégie de PASTEF

Pour le retrait des fiches de parrainage, Pastef, parti politique dissous en juillet, a présenté pas moins de cinq candidats. Ceux qui se refusaient de parler de “plan B”, en ont aujourd’hui plusieurs. Toutefois selon Amadou Ba, un des membres du parti , “Ousmane Sonko reste le seul candidat officiel” en attendant que la justice se prononce “sur sa radiation dans un court délai de 10 jours au plus”.

Quel sera donc le rôle de ces candidats désignés ? “Pendant que Pros (Président Ousmane Sonko) va ferrailler avec Macky devant les tribunaux, les Plans B vont réchauffer le terrain des parrainages” explique Amadou Ba. L’objectif est de surtout “cristalliser nos parrainages” poursuit M. Ba. Le jeu consiste donc à ne “jamais laisser le terrain à Bby et ses faussaires pour manipuler nos militants et siphonner nos parrainages. La nature a horreur du vide. Ces candidatures multiples vont permettre à Pastef dissout, de réorganiser ses structures autour des candidats et remobiliser ses militants sans risque d’être inquiétés par Antigone”.

Ce modus operandi dont le commanditaire loge à l’hôpital principal de Dakar (Ndlr: Ousmane Sonko) “a les plannings des vols et les codes des appareils. Il conduira l’appareil à bon port inchallah” confie Ousseynou Ly. Le membre du cabinet de Ousmane Sonko invite donc les militants de l’ex parti à se “tenir prêts, (à) rester mobilisés, (à) ne point montrer un découragement ou de fragiliser l’appareil qui ne nous mènera à la victoire”. Selon lui, les adversaires du Pastef “ne comptent que sur ça, sinon ils savent que c’est fini pour eux. C’est un jeu de nerfs et le premier qui lâchera perdra. Et ils nous est INTERDIT de perdre”, avertit Ousseynou Ly. Dans un post, ce dernier rappelle aux membres du régime en place “qu’une réalité politique, on ne l’efface pas, on ne l’étouffe pas, on ne l’emprisonne pas; l’intelligence socio-politique du moment impose à faire avec”. Les dés sont donc jetés et apparemment le parti n’a pas encore dit son dernier mot.