Pirogue de Fass Boye : Praia écoute Dakar pour les morts et les rescapés

A Fass Boye, un village de pêcheurs, les familles réclament le rapatriement des rescapés et des corps suite au chavirement de la pirogue au large du Cap-Vert, à son bord 38 personnes en vie et sept cadavres.

Sept parmi les rescapés, tous de nationalité sénégalaise, ont été admis à l’hôpital régional de Sal. Selon LeQuotidien, qui donne l’information, deux Sénégalais, dans un état critique (forte fièvre et problèmes rénaux) pourraient être transférés à l’hôpital Agostinho Neto (Han).

Une information confirmée au journal par le président de l’Association des Sénégalais résident à Sal, Médoune Ndiaye. Il ajoute aussi que les autorités capverdiennes sont au chevet des survivants, leur fournissant depuis mardi de la nourriture, des vêtements et des soins médicaux.

Selon le porte-parole de la police, Gilson Tavares, repris par LeQuotidien, le processus d’identification des occupants de la pirogue se poursuit. “Ils n’avaient pas de documents mais, à l’heure actuelle, la plupart d’entre eux ont été identifiés, et seuls deux restent à l’hôpital sous soins médicaux intensifs”, a-t-il dit. Avant de poursuivre : “Le décompte se poursuivra jusqu’à ce que les autorités capverdiennes et sénégalaises décident du sort des migrants et aussi de savoir si les corps seront rapatriés à Dakar.”

Le ministre de l’Intérieur cap-verdien, Paulo Rocha, a aussi réagi, assurant que le gouvernement continuera d’apporter tout son soutien à ces victimes. Mais, il s’est empressé d’ajouter qu’il est exclu de créer des centres d’accueil. Pour lui, “la seule alternative” est de rapatrier ces migrants dans leur pays d’origine. Une question qui sera traitée “diplomatiquement”.