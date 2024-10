Pikine : Un individu libère son pitbull sur un policier lors de son arrestation

La cité Sotiba, sise à Pikine (banlieue dakaroise) a été le théâtre d’une scène d’honneur lundi soir. Un homme a farouchement résisté à son arrestation, allant jusqu’à lâcher un pitbull sur un policier, qui a été blessé par morsure. L’individu, retranché dans son domicile, a finalement été interpellé grâce à l’intervention de la Brigade d’intervention de la police (BIP).

La situation a failli tourner au drame lorsque les forces de l’ordre, armées, ont fait irruption dans la banlieue dakaroise plus précisément à Pikine dans le quartier Sotiba pour arrêter un certain M., recherché pour “escroquerie foncière”. Connu pour s’entourer de pitbulls, l’homme était activement recherché sur ordre du parquet après le dépôt d’une plainte. L’Observateur informe dans sa parution de ce mardi, que depuis un certain temps, il vivait seul dans sa maison. Plusieurs tentatives d’interpellation par les forces de l’ordre s’étaient soldées par des échecs, mais cette fois-ci, les policiers ont réussi à le localiser et à encercler sa maison.

À la vue des policiers, le mis en cause a libéré un de ses pitbulls qui a attaqué l’un d’eux, avant de se barricader chez lui. Face à cette situation tendue, le parquet a sollicité l’appui de la Brigade d’intervention de la police (BIP), qui, à son arrivée, a sécurisé le périmètre.

À en croire le journal, une stratégie méthodique pour neutraliser M. mise en place, a permis d’appréhender l’individu. Selon des témoins, après son arrestation, M. a tenté de négocier en demandant la préservation de ses pitbulls.