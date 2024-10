Campagne électorale à Joal: Ousmane Sonko tire sur l'opposition et promet de...

La renégociation des contrats de pêche signés par l’ancien régime avec de grandes industries de pêche étrangères reste une préoccupation pour le candidat tête de liste de la coalition au pouvoir.

Ousmane Sonko a renouvelé aux populations de Joal ou il était lundi avec sa caravane pour battre campagne, l’engagement des futurs députés qui seront issus de sa coalition à remettre sur la table, le débat sur cette question qui revêt d’une importance capitale et comme en appel d’ailleurs la logique du Jub, Jubal, Jubanti qui, selon lui, constitut le fondement et la garantie de la bonne gouvernance sur laquelle, son gouvernement entend s’appuyer pour bâtir une nation égalitaire, juste et prospère.

Bien conscient du rôle important que la pêche occupe en terme d’économie et de création d’emploi dans cette localité qu’il fréquenté par le passé et ou il était revenu demander la main d’une épouse, la tête de liste de Pastef a promis de ne ménager aucun effort pour aux joalistes de gagner dignement leur vie.