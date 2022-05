Pikine : un policier agresse un commerçant avec une brique, vole son téléphone et ses… 4500

Un commerçant nommé E. Ba s’est fait agresser par un auxiliaire de police identifié sous le nom de J. B. S. Nd. Ce dernier fait partie de la 13e compagnie positionnée au niveau de l’arène nationale de Pikine, selon Les Échos de ce mardi.

Le journal renseigne que les faits se sont déroulés la nuit du 12 mai. Alors que le commerçant était chez lui en train de faire le bilan de sa journée de travail, il reçoit la visite inopinée de l’auxiliaire de police.

J. B. S. Nd lui arrache son téléphone portable et les 4500 francs CFA qu’il détenait avant de lui asséner de violents coups de brique. Les Échos rapporte que la victime s’est retrouvée avec une dent cassée et de graves blessures au dos, au coude droit, à l’épaule gauche et aux lèvres.

Elle a porté plainte au niveau du commissariat de Pikine en présentant un certificat médical attestant une Incapacité temporaire de travail (ITT) de 12 jours. Le mis en cause a été arrêté et mis à la disposition de son adjudant de compagnie.

Les Échos informe que le téléphone et l’argent volés ont été restitués au commerçant et une médiation, entreprise en vue de trouver un accord entre les deux parties pour éviter une suite judiciaire à cette affaire.