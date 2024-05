Les plaintes pleuvent contre Bah Diakhaté. Placé sous mandat de dépôt pour offense au Premier ministre et visé par une plainte d’Ababacar Mboup d’And Samm Djiko yi, l’activiste pro-APR est sous le coup d’une nouvelle poursuite judiciaire. Cette fois, c’est la famille de feu l’adjudant-chef Didier Badji qui l’a dans son viseur. Les Badji, qui pleurent encore la disparition – non encore élucidée – de leur fils, ont déposé, ce vendredi matin, une plainte avec constitution de partie civile sur la table du doyen des juges.

Bah Diakhaté et Amath Suzanne Camara, de même que le titulaire de la page Facebook « Baatou Deugue » sont visés pour « atteinte à l’image, à l’honorabilité et au professionnalisme d’un agent de l’État ; diffusion de fausses nouvelles et complicité de diffusion de fausses nouvelles ». Dans leur plainte, la famille reproche à ces ‘’suppôts’’ de l’ancien régime de s’être arrogé « le rôle de super-enquêteur dans une affaire qui avait jeté l’émoi et la consternation dans tous les esprits ».

Les mis en cause, ajoutent les avocats de la famille Badji, « n’ont pas hésité à crever le plafond du dénigrement et du mensonge en propageant, sur des plateaux télévisés, un tombereau d’informations fausses, d’insinuations, d’allusions inadmissibles qui ont causé un tort irréparable à la famille et aux proches du gendarme Didier Badji ». Des liens et vidéos de leurs différentes sorties télévisées ont été versés dans le dossier piloté par Maitres Cheikh Khoureyssi Ba, Ousseynou Gaye et Patrick Kabou.

Les robes noires ont également suggéré au doyen des juges « de confier le dossier de Didier Badji au juge du 3e cabinet déjà saisi par le procureur de la République pour déterminer les causes exactes du décès du regretté Fulbert Sambou (dont le corps a été repêché le 23 novembre 2022) là où le médecin légiste a avoué son impuissance à le faire eu égard à l’état de décomposition avancée du corps »

Une suggestion qui relance l’affaire de la disparition du militaire Fulbert Sambou et du gendarme Didier Badji dans un contexte de troubles politiques entre les responsables de l’ancien régime et leurs actuels successeurs au pouvoir. Officiellement, la thèse d’une partie de pêche qui aurait mal tourné avait été mise en avant par le procureur de la République.

Mais, de plus en plus, l’hypothèse de l’assassinat est agitée, notamment par l’un des mis en cause dans cette nouvelle plainte.

En effet, le titulaire de la page Facebook « Baatou Deugue » a pris la liberté de « féliciter l’officier général à la source, selon lui, du ‘’nettoyage’’ des traîtres révélés par le téléphone bavard du journaliste (Pape Alé Niang qui avait été arrêté à l’époque) ».