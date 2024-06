Des pèlerins sénégalais en provenance de l’Arabie Saoudite, testés positifs à la…

Comme déjà annoncé, des pèlerins sénégalais en provenance de l’Arabie Saoudite ont été testés positifs à la Covid-19. Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, c’est à la suite des nombreux cas de décès non élucidés enregistrés lors du pèlerinage et du retour de pèlerinage dans certains pays, qu’il a renforcé son dispositif de surveillance sanitaire aux frontières en mettant en place à l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd), une équipe de dépistage volontaire ou symptomatique de syndromes grippaux des pèlerins au retour des lieux Saints de l’Islam, à la recherche de cas de Covid-19, en collaboration avec l’IRESSEF.

Ainsi, sur les 124 tests de diagnostic rapide (Tdr) réalisés sur les pèlerins à leur arrivée à l’aéroport, 78 cas ont été détectés positifs au SARS-CoV-2 dont 36 cas confirmés par PCR.

Afin d’éviter un risque d’épidémie dans notre pays, le ministère a préconisé des mesures sanitaires. Il s’agit, d’après un communiqué, de “la pré-identification par les équipes médicales du Ministère sur place des pèlerins de retour de la Mecque présentant des symptômes de syndromes grippaux de type SARS-CoV-2 (difficultés respiratoires, toux, fièvres, douleurs, etc.)“, du “dépistage systématique des cas suspects pré-identifiés et des pèlerins volontaires à leur arrivée à l’aéroport à savoir le port systématique d’un masque au départ de l’aéroport d’embarquement et durant tout le vol; le renoncement à la communion dénommée Ganalé pour les cas de pèlerins déclarés positifs afin d’éviter les rassemblements et la propagation du virus, le contact de la structure sanitaire la plus proche en cas de présence des symptômes associés au SARS-CoV-2 pour les pèlerins de retour n’ayant pas subi le test et les personnes contacts des cas positifs et le signalement de tout cas de complication lié à un retour de pèlerinage pour une prise en charge rapide par les services du MSAS selon les canaux usuels“.

Dans sa note, le ministère de la Santé appelle la population “à la vigilance, à la retenue et à plus de sérénité pour éviter une épidémie“.

Les services du ministre Ibrahima Sy ont, enfin, tenu à rappeler que “la Covid 19 est considérée comme une grippe sous surveillance épidémiologique depuis la fin de la pandémie avec quelques cas enregistrés parfois au sein de la population“.