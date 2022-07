PDS : Karim Wade sort le bâton

Le PDS a rétrogradé Mayoro Faye et Cheikh Dieng. Le premier n’est plus secrétaire national chargé de la communication ; il est remplacé par Nafissatou Diallo. Le second a cédé son poste de secrétaire national chargé des élections à Maguette Sy.

Les Echos, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi, voit la main de Karim Wade derrière ces décisions, qui sonne comme une sanction contre ces deux désormais anciens hauts responsables libéraux.

Leur tort, d’après le journal : d’avoir tenu Karim Wade pour responsable de leurs positions dans les investitures de la coalition Wallu, dont le PDS est la tête de file, pour les élections législatives du 31 juillet.

Cheikh Dieng assure qu’il devait diriger la liste nationale de Wallu, mais qu’il a été éjecté à la dernière minute avec l’accord de Karim Wade.

Mayoro Faye, lui, considère que le PDS lui a manqué de respect en le renvoyant à la 19e place sur la liste nationale de la coalition. Il avait gelé ses activités dans le parti pour exprimer son courroux.