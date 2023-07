Parrainage :» Il serait très malheureux que nous nous abstenions de parrainer quelqu'un parce ... », Mamoudou Ibra KANE

Dans une vidéo, le dirigeant du mouvement citoyen » Demain, c’est maintenant », a voulu défier les élus sur le parrainage. » Je parle aux représentants élus de mon pays, aux députés, aux maires, aux présidents du comité départemental.. Pour les prochaines élections présidentielles, le parrainage est optionnel. Parrainage citoyen 0,6 à 0,8% des votants enregistrés. Un parrainage par des élus, soit vous avez 13 adjoints ou120 maires et présidents de conseils départementaux. Pourquoi est-ce que je parle aux élus? Si on veut que le prochain scrutin présidentiel soit inclusif, participatif, démocratique, libre et transparente, vous avez été élu, vous devez vous abstenir de faire preuve de partisane. Vous êtes des représentants du peuple comme on le dit, alors le parrainage ne doit pas se faire à la tête du client parce que vous n’êtes pas députés d’un tel ou d’un tel autre.vous n’êtes ni maires ni présidents de conseils départementaux de ceci ou de cela. Le peuple t’a confié ton mandat.Si on dit que l’Assemblée nationale mise en place il y a environ un an doit être une Assemblée nationale perturbatrice, que les mairies doivent être des mairies de rupture, « Toutes les autres autorités locales doivent briser les communautés, alors tout le monde doit se conduire comme un démocrate et un républicain », a déclaré Mamoudou Ibra KANE.

Ajoute M. Kane pour ajouter » Si un candidat comparaît devant vous pour solliciter votre parrainage, tenter de le mettre au défi sur sa vision, sur son agenda, sur son ambition pour le Sénégal et sur son projet social et pas sous prétexte qu’il n’appartient pas à votre parti. Il s’agit d’un message pour la majorité ainsi que pour l’opposition mais surtout à l’opposition qui tend à prêcher, à crier sur tous les toits qu’elle veut marquer la coupure. Je crois que la commandite, qu’elle soit citoyenne ou par des élus, doit suivre une logique républicaine, démocratique et libre, et non une logique politique encore moins partisane.

J’appelle tous les acteurs en particulier tous les représentants élus de notre pays à se comporter républicainement, démocratiquement, un comportement qui fera toujours honneur à la démocratie sénégalaise autrement il serait honteux que nous ne parrainions pas une personne parce qu’elle n’appartient tout simplement pas au parti ou à la coalition. »

M. Kane précisera » Ailleurs, ce qui arrive, c’est que les élus demandent à ce candidat un certain nombre de garanties liées à son programme, sa vision, à son ambition et à ne pas faire partie d’une logique partisane… Un appel à la démocratisation, célébré au cours des prochaines élections présidentielles prévues le 25 février 2024.