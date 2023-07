Affaire de la sextape : Une femme mariée se trompe en envoyant ses vidéos nues à l’ami de son époux, Ch. Sow placé sous mandat de dépôt á Kaolack

L’affaire remonte au courant du mois de juin 2023, plus précisément à Médina Baye. En effet, une femme mariée voulant envoyer ses vidéos nues à son mari, s’est trompée en les envoyant à l’ami de son époux répondant au nom de M. Mb. Seck. Dans un premier temps, ce dernier avait promis de les supprimer, en vain. Au contraire, les vidéos ont finalement fuité avant d’atterrir sur le téléphone du sieur Ch. Sow. Celui-ci a commencé à faire du chantage à la dame moyennant 200.000 Fcfa, à défaut de coucher avec elle. Malgré les multiples supplications de la victime, Ch. Sow persistait dans son chantage.

La victime a par la suite décidé de porter plainte contre Ch. Sow et M. Mb. Seck, après que les vidéos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Ch. Sow a été plus tard interpellé par la gendarmerie avant d’être placé sous mandat de dépôt. Quant à M. Mb. Seck, on nous informe qu’il est pour le moment absent du territoire sénégalais. Toutefois, l’épouse de M. Mb. Seck qui a été accusée par le sieur Sow de lui avoir transféré les vidéos, a finalement bénéficié d’une liberté provisoire(LP). L’affaire sera jugée mercredi prochain…